Ibrahimovic, Rafael Leão e avançado do Benfica numa "dança" de mercado

O Milan prepara mudanças no ataque e, segundo a Imprensa italiana, Carlos Vinícius agrada.

A longa paragem dos diversos campeonatos europeus não fez esquecer o rendimento de Carlos Vinícius na época de estreia pelo Benfica. Líder dos melhores marcadores no campeonato, com 15 tentos, o avançado brasileiro já despertou a cobiça do Manchester United, mas vê agora também o Milan segui-lo com atenção.

À procura de referências para o ataque, face à reformulação que vai existir naquele sector, o conjunto rossonero - que já tem Florentino debaixo de mira - identificou, segundo avançou ontem a Imprensa transalpina, o camisola 95 das águias como um dos principais alvos a tentar garantir para a próxima temporada.

Com Ibrahimovic de saída, e ainda com dúvidas em relação à afirmação absoluta de Rafael Leão, o conjunto de Milão - André Silva faz também parte dos quadros do clube, mas está cedido ao Eintracht Frankfurt e os italianos pretendem inclui-lo no negócio da contratação definitiva de Rebic - está no mercado à procura de reforços para oferecer ao mais que provável novo técnico, o alemão Ralf Rangnick, atualmente a trabalhar como diretor-desportivo do RB Leipzig.

No entanto, tal como O JOGO já avançou, a intenção dos responsáveis encarnados passa nesta altura por segurar o ponta de lança. Satisfeitos com o rendimento apresentado pelo jogador, os benfiquistas acreditam que o futebolista poderá produzir ainda mais com mais uma temporada de águia ao peito, permitindo não só retirar melhores dividendos a nível desportivo mas fazendo também elevar a sua cotação no mercado. Isto numa altura em que, apesar de o atleta estar sob avaliação de vários clubes com poder financeiro, prevê-se que os valores em cima da mesa para os negócios no próximo verão sejam revistos em baixa, face à crise resultante da pandemia da covid-19. E para ajudar a segurar o atleta, as águias admitem também avançar para a renovação de Vinícius.