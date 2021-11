Humberto Coelho entre 971 sócios do Benfica homenageados com emblemas do clube

Entre os 653 emblemas de prata, 226 de ouro e 92 anéis de platina, Rui Costa destacou a presença do atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas também a de antigos dirigentes e funcionários do clube, como "João Alberto Magro Diogo, Porfírio Alves e Luís Tadeu", assim como o seu treinador nos infantis do clube, Arnaldo Teixeira

O antigo futebolista do Benfica Humberto Coelho esteve este sábado entre os 971 sócios do clube homenageados com os emblemas de dedicação e mérito do clube, revelou o presidente, Rui Costa, no discurso de abertura da cerimónia.

Entre os 653 emblemas de prata, 226 de ouro e 92 anéis de platina, Rui Costa destacou a presença do atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas também a de antigos dirigentes e funcionários do clube, como "João Alberto Magro Diogo, Porfírio Alves e Luís Tadeu", assim como o seu treinador nos infantis do clube, Arnaldo Teixeira.

A presença "daquele senhor" que o "aturou entre os oito e os 12 anos" de idade levou mesmo Rui Costa a "fugir por um segundo" ao protocolo da cerimónia para descer do palanque e dar "um grande" abraço ao seu primeiro treinador no clube da Luz.

"A todos e a cada um de vós, o nosso justo reconhecimento pelo compromisso para com o clube do nosso coração. A todos e a cada um de vós, em nome do Sport Lisboa e Benfica, a nossa vénia e uma calorosa salva de palmas", disse Rui Costa.

O presidente lembrou que ele próprio já esteve na plateia para receber o emblema de prata.

"Sei bem o quão marcante e simbólico este momento representa no nosso percurso enquanto associados do Benfica", destacou Rui Costa.

O líder dos encarnados abriu a cerimónia de entrega dos emblemas de dedicação e mérito aos sócios do clube que completaram 25, 50 e 75 anos de filiação ao clube com um discurso onde apelou para a "união e coesão" dos benfiquistas contra a "campanha de desestabilização" do clube.

Depois de não ter sido realizada no ano passado, devido à pandemia de covid-19, um total de 971 sócios foram este sábado agraciados com os emblemas de prata, ouro e anéis de platina pela sua dedicação ao clube.