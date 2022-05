"Ristic tem muita qualidade, um cruzamento acima da média"

Lateral deve assinar por três anos com o clube encarnado. Antigo avançado do Benfica foi colega de equipa do provável reforço

Mihailo Ristic estará muito perto de se tornar no novo lateral esquerdo do Benfica. Hugo Vieira, que partilhou balneário com o defesa, aprova a contratação e destaca as qualidades do jogador que está prestes a chegar do Montpellier.

"Tem muita qualidade, um cruzamento acima da média, é bom miúdo e passámos momentos muito bons juntos. Ele chegou a jogar várias vezes para interior, por causa da qualidade técnica que tem. Faz o corredor todo, é um defesa-esquerdo bastante ofensivo. Fez muitas assistências", afirmou o antigo jogador do Gil Vicente, em declarações à RR.

Hugo Vieira não tem problemas ainda em afirmar que Ristic terá uma boa adaptação ao futebol português, no geral, e ao Benfica, em particular.

"Os sérvio adaptam-se muito facilmente, não é novidade para ninguém. Acho que muito facilmente se adaptaria, tem todas as condições para isso", explicou.