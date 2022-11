Hugo Félix: "O João devia estar no Benfica agora para ver se ainda me apanha"

Hugo Félix, médio de 18 anos da formação do Benfica (atuou pelos juniores e pelos sub-23, esta época) e irmão de João Félix, participou num programa do Canal 11 e falou das comparações com o agora avançado do Atlético de Madrid. E referiu que gostava de jogar com o avançado nas águias.

João Félix devia ter ficado mais tempo na Luz: "Primeiro, eu acho que não devia ter saído. Acho que devia estar no Benfica agora para ver se ainda me apanha. Mas quando ele está feliz, eu estou feliz. Quando ele está triste, eu também estou triste. Nos últimos três jogos, fez três golos. Nada melhor para um jogador do que marcar golos. Acho que ele está feliz."

Ser o "irmão do João Félix": "Significa que ele está a fazer as coisas certas. Tenho essa brincadeira com toda a gente. Digo que ele um dia vai ser irmão do Hugo. É completamente normal. Há muitos exemplos disso. Ainda bem que sou irmão do João. É sinal que está a fazer as coisas bem."

Trocou a formação do FC Porto pela do Benfica, aos 12 anos: "Era uma criança, não tinha noção do que era o FC Porto-Benfica. Acho que foi uma grande mudança e que melhorou a minha vida e a minha carreira."