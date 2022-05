Hugo Félix: "Agora posso gozar com o João à vontade, até ele ganhar uma Champions"

Declarações de Hugo Félix, irmão de João Félix, capitão da equipa de juniores do Benfica, que este sábado se sagrou campeã nacional daquele escalão.

O Benfica sagrou-se este sábado campeão nacional de juniores, depois de triunfar por 3-0 sobre o Braga, enquanto o FC Porto goleou o Estoril, por 6-0.

"Depois de nove meses de muito trabalho, acabar assim da melhor maneira com o troféu, não havia melhor desfecho, ainda por cima estando aqui uma pessoa especial para mim, o meu irmão", começou por dizer à BTV Hugo Félix, irmão do craque do Atlético de Madrid.

"Fiz a famosa dobradinha, tinha prometido e cumpri outra vez. Agora posso gozar com ele à vontade, até ele ganhar uma Champions ou assim", continuou, antes de concluir:

"Ser campeão? É incrível, o Benfica é o melhor clube do mundo. Jogar aqui já é um privilégio, ser campeão é incrível mesmo."

José Muller

"[este título] Significa muito, foi uma época muito longa e sabe bem, já estávamos muito cansados, mentalmente e fisicamente, foi espetacular. Acreditámos sempre, foi até ao fim. Significa muito também porque a maior parte de nós nunca conquistou um campeonato pelo Benfica. Será o primeiro de muitos, é esse o objetivo."

António Silva

"Era algo que precisávamos muito. Mesmo internamente no clube era preciso ganhar o campeonato nacional de juniores, que não ganhávamos há muito tempo. Depois de termos ganho a Youth League era importantíssimo fazermos a dobradinha. Mais perto do final sabíamos que tínhamos de marcar, depois soubemos da bancada que o FC Porto tinha marcado, conseguimos fazer três. Encerrando agora a nossa formação, era importante sairmos com títulos e isso é importante também para chegarmos à equipa A. Trabalha-se bem na formação do Benfica."

Diego Moreira

"Não há palavras, ser campeão da Europa também foi incrível. É a minha segunda época aqui e sou já campeão nacional, não consigo descrever o que estou a sentir. Agora vamos aproveitar e fazer a festa até amanhã. O Benfica para mim significa família, todos aqui são incríveis, todos me ajudaram. Isto já não é uma equipa, é uma família. Espero bem que seja o primeiro campeonato de muitos."

Iuri Moreira

"É um sentimento inexplicável, nunca tinha ganho um campeonato nacional. Foi bom ajudar a equipa e agora vamos festejar, porque merecemos. Ao longo da época trabalhámos muito para chegar aqui e ganhar. Disse aos meus colegas e aos adjuntos que estava confiante. E resultou. Este grupo é uma família, estamos juntos há muito tempo e estamos sempre abertos a receber novos jogadores."

Diogo Prioste

"Muitas emoções, foi até ao fim. Um sentimento de orgulho, foi o que estivemos a trabalhar desde agosto e sentimos que o objetivo foi alcançado, estamos todos de parabéns. É um dos dias mais felizes da minha vida. Este é um passo importante, mas quero conquistar muito mais coisas ao serviço do Benfica e por grandes clubes europeus. Equipa A? Temos de ter os pés bem assentes na terra e continuarmos a trabalhar, sabemos o nosso valor e temos de continuar a fazer o que nos compete."