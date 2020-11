Na análise ao empate a três bolas com o Rangers, Jorge Jesus destacou "dois ou três jogadores que mostraram crença de campeão"

Apesar do empate caseiro a três golos, Jorge Jesus considerou que os jogadores do Benfica estão de parabéns, porque souberam sofrer a jogar grande parte do encontro com menos um elemento, tendo mesmo chegado ao empate com dois golos já nos últimos minutos.

O treinador dos encarnados destacou a "crença de campeão" de "dois ou três jogadores", lembrando que o ponto conquistado é "importante" para o apuramento para a próxima fase da Liga Europa.

"Foi um jogo difícil, mas os jogadores estão de parabéns. Sabíamos que 11 contra 11 ia ser difícil, o Rangers ia disputar o jogo e ser uma equipa competitiva. Entrámos bem, fizemos o 1-0, nos primeiros dez minutos controlámos o jogo. Mas depois, com a expulsão, tivemos um período que é normal, em que a equipa não se adaptou a jogar com menos um. Fazemos o autogolo, depois sofremos o segundo golo... a equipa perdeu-se emocionalmente e taticamente, porque a jogar com dez tudo é diferente a nível de posicionamentos. Na segunda parte eles fazem o 3-1, mas nós soubemos esperar pelo momento certo. Sabíamos que eles iam ter mais bola, iam fazer-nos correr, mas nós íamos ter momentos para marcar. Não podíamos era falhar. Lançámos o Darwin, sabemos as características dele, o que pode fazer, e chegámos ao empate", analisou.

"Houve dois ou três jogadores que mostraram crença de campeão e é assim que crias uma equipa para as dificuldades. É um ponto muito importante para o apuramento", completou.