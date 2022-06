"Horta é benfiquista. Tendo a chance de jogar no clube em que sonha desde pequenino..."

Declarações de Duda, antigo companheiro de Ricardo Horta no Málaga, ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença.

A possível mudança de Ricardo Horta, capitão do Braga, para o Benfica tem sido uma dos temas mais badalados no mercado de transferências em Portugal. O emblema minhoto recusou uma proposta das "águias" pelo jogador, considerando-se mesmo desrespeitado pelo clube liderado por Rui Costa.

No entanto, esta quarta-feira, em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, Duda, antigo colega de Ricardo Horta no Málaga, considerou que o avançado já deverá ter a cabeça no Benfica, seu clube desde criança. "Penso que sim", respondeu quando questionado sobre essa possibilidade [de já ter a cabeça na formação que será orientada por Roger Schmidt na próxima temporada].

"[no Málaga] Quando chegávamos ao balneário à segunda-feira tínhamos guerras por causa do Benfica, do FC Porto e do campeonato português. Ele é benfiquista. Tendo oportunidade de jogar num clube em que sonha jogar desde pequenino, o [Ricardo] Horta não ficaria bem no Braga", afirmou. "Acho que não [se vai sentir confortável], conhecendo o Ricardo e sendo benfiquista como é", acrescentou, concluindo de seguida:

"Um jogador quer sempre chegar mais alto e o Ricardo, com 27 anos, quer ganhar títulos. Não que o Braga não o possa fazer, até porque leva 10 anos alto nível como terceira ou quarta equipa em Portugal e já esteve numa final europeia, mas o Benfica tem praticamente todos os anos a Liga dos Campeões, luta por ganhar o campeonato e um jogador quer ganhar títulos."

