"Hoje o Benfica é uma equipa respeitada na Europa. Joga um futebol moderno"

Declarações de Argel, antigo central das águias.

Argel, antigo central do Benfica, defende que as águias não têm de se preocupar com o adversário dos quartos de final da Champions, cujo sorteio está marcado para sexta-feira. O bom futebol praticado pela equipa abre a porta ao otimismo para a próxima fase da prova milionária.

"O Benfica já deu prova da sua força, joga um futebol competitivo. Quem quer ser campeão não pode escolher o adversário", afirmou o antigo jogador brasileiro em declarações à Antena 1.

Roger Schmidt também é alvo de grandes elogios. "É um grande treinador, provou isso. O Benfica é outro depois da chegada dele. Hoje o Benfica é uma equipa respeitada na Europa. Está a jogar um futebol moderno. Quem sabe o Benfica possa chegar a uma final da Champions, seria fantástico", disse ainda Argel, que também representou o FC Porto no futebol português.