"Hoje não apareceu Maregas, não apareceu Coronas: apareceu a equipa do Benfica"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o empate, 1-1, com o FC Porto no Estádio de Dragão.

Benfica dominou o FC Porto: "O FC Porto tem uma forma de jogar e o Corona também tem uma forma de posicionamento... E depois de ter visto o primeiro jogo, apercebi-me de determinados movimentos do FC Porto que tentei corrigir hoje, fizemo-lo com uma sabedoria tática muito grande, não apareceu Coronas, não apareceu Maregas, apareceu a equipa do Benfica a jogar. A bola que foi ao poste o FC Porto nem tocou na bola, foi tão bem jogada que não deu golo. Se fosse mal jogada dava golo."

Só há coisas boas a retirar do jogo, disse Weigl: "Há que tirar [coisas] de positivo, há coisas boas, como sentir que [a equipa] tem valor para ser melhor. Vai ter de sentir que quando é melhor tem de ganhar. Não pode perder estes dois pontos pelo que fez. Não estou como se estivesse perdido, mas não estou feliz por termos feito o jogo que fizemos e não termos ganho."