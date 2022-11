"É uma grande perda o Lo Celso, eu chamaria o Enzo Fernández"

Enzo Fernández, médio do Benfica, deve fazer parte da lista de convocados da seleção argentina para o Mundial'2022, defende o ex-futebolista Higuaín.

Poucos dias depois de dar por terminada a carreira de futebolista, Gonzalo Higuaín participou num programa do canal argentino TyC Sports onde comentou a atualidade do futebol daquele país. Com o Mundial'2022 à porta, um dos temas foi, obviamente, a lista de convocados de Lionel Scaloni para o Catar e o antigo avançado defendeu que nessa lista deve constar o nome de Enzo Fernández.

Quando discutiam a possível ausência de Giovani Lo Celso, médio do Villarreal (emprestado pelo Tottenham) que está em dúvida após se ter lesionado na coxa direita, no domingo, Higuaín foi pronto a escolher um "substituto".

"É uma grande perda [o Lo Celso]. Para esse lugar, e embora não seja bem a mesma posição, eu chamaria o Enzo Fernández", adiantou Pipita, de 34 anos.

O ex-River Plate, Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan Chelsea e Inter Miami foi 75 vezes internacional pela seleção albiceleste.