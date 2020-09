História de Zivkovic chega a Espanha: "Saiu mais caro do que o Benfica esperava"

Extremo sérvio não entrou nos planos de Jorge Jesus e rescindiu contrato. Na terça-feira, foi decisivo na eliminação do Benfica.

"O deus do futebol, se é que existe, é sempre caprichoso nos seus desígnios. O último foi, mais uma vez, contra o Benfica na competição continental": é assim que o jornal espanhol As começa um texto sobre a eliminação do clube da Luz na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na terça-feira, diante do PAOK (derrota por 2-1).

O "capricho" em causa? O golo que acabaria por eliminar a formação orientada por Jorge Jesus foi apontado por Andrija Zivkovic, extremo sérvio que rescindiu com as águias há algumas semanas, assinando, depois, pela equipa grega.

Zivkovic vestiu a pele de carrasco do clube que representou anteriormente e a publicação do país vizinho não passou ao lado desse facto: "O Benfica rescinde com ele e, dias depois, trama-lhes a Champions", pode ler-se no título do artigo do As, que prossegue: "Zivkovic saiu para cortar nas despesas e acabou por sair-lhes mais caro do que esperavam".

Zivkovic, de 24 anos, representou o Benfica durante quatro temporadas: somou um total de 88 jogos oficiais, nos quais marcou quatro golos. Na terça-feira, marcou o primeiro golo pelo PAOK.