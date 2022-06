Henrique Araújo: "Se continuar a trabalhar como tenho feito, as coisas vão acontecer"

Henrique Araújo, avançado de 20 anos do Benfica, concedeu este domingo uma entrevista ao Canal 11, onde falou sobre as suas origens no futebol

Como é que conseguiu vingar no futebol? "Eu sempre olhei para o futebol como um objetivo. Sempre gostei de jogar futebol e o meu objetivo era ser jogador profissional, isso aliado a algum medo de insucesso, porque nunca gostei de falhar, nem no futebol nem na escola, isso ajudou-me a trabalhar sempre no limite, a querer sempre mais e a tentar evoluir dia após dia para me tornar num melhor jogador. Isso foi fundamental para chegar aqui, mas ainda estou no início e quero sempre mais".

Que outras características tens como jogador? "O passe, a finalização e o estar no sítio certo para marcar golo, acho que isso foi algo que em toda a minha carreira foi assente no meu jogo e depois a inteligência, que acho ser algo fundamental cada vez mais num jogador".

Quando vivias na ilha, já sonhavas em jogar por Portugal? "Já, inclusive tive a oportunidade de vir cá nos sub-15, depois de Lopes da Silva, fazer alguns treinos, mas não aconteceu. Sabia que primeiro tinha de ter rendimento no Benfica".

António Oliveira disse que eras "o futuro ponta de lança da Seleção": "Fico satisfeito por saber que o mister António, com quem eu gostei muito de trabalhar, tem essa opinião e por lhe ter passado uma boa imagem minha. Tento sempre mostrar que sou um bom profissional quando trabalho com alguém".

É isso que tentas fazer com Rui Jorge, nos sub-21? "Claro, queremos mostrar sempre que estamos cá a 100 por cento, temos objetivos individuais mas procuramos fazer sempre o melhor para a equipa. Damo-nos todos bem, embora não estejamos tantas vezes juntos como nos clubes, mas a malta recebem sempre bem toda a gente, falamos muito, divertimo-nos e acho que isso se nota no nosso jogo".

Onde é que te vês daqui a quatro anos? "Eu gosto de olhar para as coisas passo a passo, mas claro, tenho objetivos na Seleção e no clube. Se continuar a trabalhar como tenho feito, estou certo de que as coisas vão acontecer".