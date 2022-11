Henrique Araújo: "Não havia melhor maneira de fazer a estreia..."

Jovem avançado do Benfica marcou no jogo de estreia numa fase de grupos da Champions.

Henrique Araújo viveu uma noite especial em Israel. O jovem avançado do Benfica foi lançado por Roger Schmidt na segunda parte do jogo com o Maccabi Haifa, naquela que foi a estreia do atacante na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O jogador de 20 anos marcou um dos dos seis golos das águias e ajudou a equipa a conquistar o primeiro lugar do grupo, à frente do PSG, o que, em termos teóricos, se poderá traduzir num sorteio dos oitavos de final mais favorável.

"Não havia melhor maneira de fazer a estreia na Liga dos Campeões, com passagem em primeiro do grupo e golo! Com significado especial!", escreveu no Instagram.

Uma publicação partilhada por Henrique Araujo (@henriquearaujo02)

Este foi o segundo golo de Henrique Araújo esta época, na equipa principal do Benfica, em oito jogos realizados até ao momento.