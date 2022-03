Henrique Araújo: "Marcar na Luz foi um momento que procurei em toda a minha vida"

Henrique Araújo festeja golo com Valentino Lázaro

Declarações de Henrique Araújo, avançado do Benfica, que entrou aos 74 minutos na receção ao Vizela e, um minuto depois, fez o 1-1 dos encarnados, resultado que prevaleceu até ao fim do jogo, na 26ª jornada da Liga Bwin

Sentimentos após marcar primeiro golo na Luz: "Foi um momento que procurei em toda a minha vida. Marcar neste estádio, em frente a estes adeptos incríveis, foi um momento muito especial. Queria muito ganhar este jogo, era importante a equipa ter conseguido estes três pontos mas não foi possível. Vamos continuar a trabalhar, a malta tem-se empenhado muito e temos ainda objetivos a cumprir esta época".

Aplausos dos adeptos, apesar do empate: "Os adeptos sentiram que demos tudo, a equipa entregou-se o jogo todo mesmo jogando com menos um e com outras coisas que também não facilitaram o nosso jogo. A equipa tentou, o segundo golo acabou por não aparecer mas acho que o esforço da equipa era meritório.