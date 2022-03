Henrique Araújo garante vaga no Benfica: "Daqui a alguns meses, todos vão perceber..."

Avançado do "grupo de elite" do Seixal já convenceu e tem a porta aberta para ser opção efetiva em 2022/23.

Foi com algum estrondo que Henrique Araújo se mostrou em pleno aos adeptos do Benfica na reta final da partida das águias frente ao Vizela.

O jovem avançado, melhor marcador da equipa B dos encarnados, com 13 golos em 21 partidas da II Liga, saltou do banco e foi a tempo de empatar o jogo, tendo ainda a possibilidade de dar o triunfo aos da casa se o guarda-redes Pedro Silva não tivesse fechado a porta a um remate do jovem de 20 anos.