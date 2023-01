Henrique Araújo esta sexta-feira em Londres

Ponta-de-lança de 21 anos vai alinhar até final da época pelo Watford, por empréstimo que não inclui opção de compra.

As negociações desenvolvidas durante o dia de quinta-feira permitiram o desfecho favorável da saída de Henrique Araújo para o Watford, como O JOGO deu conta na quarta-feira. Os dois clubes, o jogador e o empresário deste, Jorge Mendes, acertaram as últimas agulhas e fecharam um acordo que permite ao ponta-de-lança de 21 anos seguir já esta sexta-feira rumo a Londres, onde irá submeter-se à habitual bateria de testes médicos antes de se vincular ao emblema que milita no Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

Jovem dianteiro estava já atrás de Gonçalo Ramos e Musa na hierarquia do ataque e ainda iria perder mais espaço com a chegada de Tengstedt. Cedência visa dar tempo de jogo em destino mais exigente.

O entendimento entre as partes foi alcançado para um empréstimo até final da temporada, tendo os responsáveis benfiquistas recusado a inclusão de uma opção de compra no contrato que pudesse colocar em dúvida a continuidade do jogador nos quadros benfiquistas na próxima temporada.

Isto significa que na Luz existe a convicção de que o camisola 39 poderá ser arma para a próxima época, depois de ter visto fechada a porta no atual plantel. Nesta fase, o jovem somava apenas 235 minutos de jogos pela equipa principal e estava atrás de Gonçalo Ramos e Musa. A contratação, já este mês, de Tengstedt ainda iria aumentar o afastamento de Henrique Araújo do onze de Roger Schmidt. Nesse sentido, a decisão da cúpula diretiva e do treinador passou pela viabilização da saída para o Watford, cujo departamento de scouting é liderado por Helena Costa, que já passou pela formação das águias.

Já esta sexta-feira, Schmidt explicou a saída do jovem avançado.