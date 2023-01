Henrique Araújo de saída do Benfica: é a 17.ª baixa do Seixal

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado está na iminência de ser cedido até final da época aos ingleses do Watford.

Henrique Araújo prepara-se para mudar de clube até final da temporada. Em negociação avançada, que esta quinta-feira poderá estar concluída, está o empréstimo do ponta-de-lança de 20 anos ao Watford, emblema que ocupa a terceira posição do Championship, o segundo escalão do futebol inglês, num negócio que não inclui qualquer opção de compra, mas mostra que o dianteiro não entra nos planos imediatos do treinador Roger Schmidt, sobretudo depois de lhe ter sido colocado à disposição o dinamarquês Casper Tengstedt.

Os responsáveis benfiquistas consideraram que seria mais proveitoso para a evolução do jovem português, que soma apenas 235 minutos (e dois golos, ambos na Liga dos Campeões) em 14 presenças pela equipa principal (nenhum jogo a titular), a saída e Inglaterra funciona como um atrativo extra, sendo que no Watford irá encontrar outro ex-Benfica, acabado de contratar, pois ingressou no plantel de Slaven Bilic o lateral-direito João Ferreira.

Em comum, os dois jogadores têm o facto de terem sido formados no Benfica Campus e terem deixado os quadros encarnados, juntando-se a uma lista que, só esta época, inclui já um total de 16 nomes, que poderá aumentar com o empréstimo de Henrique Araújo. Nos planos da SAD estará mais um empréstimo, do médio Paulo Bernardo, bem como a venda de Tomás Tavares, aumentando assim para 19 o número de elementos em êxodo da formação benfiquista durante o consulado de Roger Schmidt.

Futuro: responsáveis da Luz confiam na valorização do ponta-de-lança

Nesta análise, refira-se, entram apenas jogadores que chegaram ao Seixal com idades inferiores aos 18 anos e não estão incluídos Jota, Gedson e Pedro Pereira, que estavam emprestados na época passada e tinham opções de compra (no caso do primeiro) ou cláusula de compra obrigatória (nos outros dois).

Ainda na última semana, o plantel principal das águias viu partir Diogo Gonçalves para os dinamarqueses do Copenhaga, a título definitivo, situação que também aconteceu com o referido João Ferreira, que até estava emprestado ao Rio Ave. Os restantes da lista deixaram o Seixal no arranque da temporada.

Metade já tivera experiência... principal

Dos 16 nomes agregados, metade já conta no currículo com jogos pela equipa principal dos encarnados, como são os casos de João Ferreira, Diogo Gonçalves e Tiago Araújo, trio que deixou os quadros benfiquistas em definitivo, além dos emprestados Tiago Gouveia - que Schmidt quer incluir no plantel da próxima temporada -, Sandro Cruz, Ferro, Tiago Dantas e Tomás Araújo.