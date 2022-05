Henrique Araújo alvo de todas as atenções: "Podias ter feito mais um..."

Avançado de 20 anos estreou-se como titular no Benfica e correspondeu com dois golos.

Henrique Araújo estreou-se como titular na principal equipa do Benfica e viveu uma noite de glória. O jovem avançado de 20 anos bisou no encontro de Paços de Ferreira e correspondeu da melhor forma no ataque das águias.

Nas redes sociais, Henrique falou num "excelente jogo para fechar a época", numa publicação que mereceu várias reações dos companheiros de equipa, felizes com a exibição do internacional jovem português. "Goleador nato", escreveu Paulo Bernardo, também ele aposta inicial de Veríssimo para o último jogo da temporada. "Podias só fazer mais um", gracejou Hugo Félix, um jogador que, à semelhança de Henrique Araújo, ajudou o Benfica a conquistar a Youth League.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Henrique Araujo (@henriquearaujo02)

Henrique Araújo, recorde-se, termina a temporada com seis jogos e três golos marcados na primeira equipa das águias. Em março passado, já tinha apontado o golo que deu o empate (1-1) na receção ao Vizela. Pela equipa B fez 14 golos em 26 jogos.