Henrique Araújo, a ascensão mediática e Roger Schmidt: "Não fico satisfeito nem chateado"

Declarações de Henrique Araújo no final da receção da equipa sub-19 do Benfica, vencedora da UEFA Youth League, na Câmara Municipal de Lisboa.

Esteve nas últimas duas finais, conheceu o sabor da derrota e da vitória. O que aprendeu em campo com ambas as finais? "A derrota não é fácil, ainda mais neste clube onde somos sempre obrigados a ganhar. Aprendemos com os erros, tivemos três finais que não correram bem. A quarta correu bem e estamos muito satisfeitos."

Passados alguns dias, já caíram em vós depois desta conquista? "Acho que sim, a malta está muito satisfeita, é normal. Isto tem uma repercussão muito grande no país e na Europa, estamos muito satisfeitos por isso, agora é continuar a trabalhar, porque já há jogos este fim de semana."

As pessoas começaram a olhar para vocês de outra forma. Esperam que isto também seja um trampolim para as vossas carreiras? "Sim, acho que é o natural. Quando conquistamos troféus importantes, começam a falar mais de nós. Mas acho que todos os jogadores estão só focados no Benfica. Há ainda três jogos na II Liga para quem está na equipa B, uma Taça Revelação para disputar nos sub-23, um campeonato de juniores também a terminar e acredito que todos estão focados no que falta desta época."

Como foi recebido pelo plantel principal depois desta conquista? "Ainda não fui lá treinar depois da final.

Mas como espera ser recebido? "Como sempre, espero sempre ser bem recebido. E todos os jogadores do plantel principal ficaram satisfeitos, já nos deram os parabéns e vão nos receber sempre bem, como fazem quando alguém desta equipa vai lá treinar."

Como tem visto toda a atenção mediática à sua volta? "Fico satisfeito, mas tento não ligar muito a isso. Quando acertámos, somos os melhores do mundo, quando falhámos somos os piores. É natural, mas tentar afastar-me um pouco disso e procuro fazer o meu trabalho."

Na próxima época, espera afirmar-se na equipa principal? "[espero] Fazer o que tenho feito até aqui. Continuar o trabalho diário e evoluir enquanto jogador e ajudar a equipa em que estou inserido."

Espera ter mais oportunidades com Roger Schimdt? "As oportunidades surgem naturalmente consoante o trabalho dos jogadores. O Benfica já provou que aposta nos jovens, sou mais um deles e espero continuar a ter oportunidades."

Fica satisfeito com a vinda de um novo treinador? "Não fico satisfeito nem chateado. É algo natural no clube. Há um treinador que vem ou um que fica, o nosso trabalho é treinar bem, jogar bem e representar o Benfica da melhor maneira."

