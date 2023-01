Helton Leite trava avanço do Benfica por Hugo Souza

O Antalyaspor está interessado em contratar o guardião de 32 anos e apenas depois desse dossiê estar selado de vez é que a SAD avançará para uma aquisição. Guarda-redes do Flamengo é um dos nomes.

A baliza do Benfica continua entregue, sem discussão visível, a Vlachodimos, ele que até completou já 200 partidas de águia ao peito frente ao Sporting. Mas, apesar disso, a SAD está a mexer-se no sentido de trocar a segunda opção do plantel para a posição, Helton Leite, por uma cara nova.

Nesse sentido, e como O JOGO já ontem apontou, o nome de Hugo Souza, do Flamengo, é um de vários que estão na mesa das alternativas. No entanto, e conforme também foi possível apurar, apenas quando for fechada a saída do camisola 77 das águias é que será dado um passo definitivo para selar com o seu sucessor.

No Brasil é dada como garantida a saída de Hugo Souza dos quadros do Flamengo, com o Benfica a ser um dos destinos apontados. Apesar disso, ao que sabe O JOGO, pelo menos neste momento, este nome é um entre outros ainda colocados em perspetiva pelos encarnados.

As águias olham para o jovem de 23 anos como hipótese, até porque ele é visto como sendo um atleta com potencial de evolução e afirmação, além de poder chegar à Luz por valores consideravelmente acessíveis.

Isto, pelo menos, tendo como referência que o Flamengo aceitou recentemente uma oferta de cerca de 1,2 milhões de euros dos japoneses do Vissel Kobe, por metade do passe. Mas, segundo as notícias vindas do Brasil, Hugo Souza recusou essa mudança.

Em 2022, Souza alinhou em 31 partidas, sendo um guardião que se destaca pelo porte físico, ele que tem 1,99 metros.

Mas a chegada de Hugo Souza ou de outro atleta para segundo guarda-redes estará sempre dependente da saída de Helton Leite e essa pode estar para breve. O brasileiro tem, como confirmou O JOGO, uma porta aberta na liga turca, onde o Antalyaspor já se colocou no terreno para negociar a transferência do ex-Boavista para a Turquia.

Em três épocas na Luz, Leite soma só 34 jogos pelas águias e, com Roger Schmidt, apenas entrou uma vez: fez 120 minutos no embate com o Caldas, para a Taça de Portugal. Depois de ter rejeitado uma oferta do Bahia, de Renato Paiva, Helton Leite está agora a estudar esta experiência na Turquia.