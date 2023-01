Helton Leite, sem espaço no Benfica, tem a Turquia no horizonte

Helton Leite com pouco espaço no Benfica

Alanyaspor em negociações para garantir o guarda-redes brasileiro.

Helton Leite está de saída do Benfica. O emblema da Luz está em negociações com o Alanyaspor, atual nono classificado do campeonato turco, tendo em vista a transferência do guarda-redes brasileiro.

O guardião de 32 anos realizou apenas um jogo pelas águias na atual temporada, depois de ter somado sete na época anterior. Chegou ao Benfica em 2020/21, oriundo do Boavista, campanha ao longo da qual acumulou 26 encontros na baliza encarnada.

No Alanyaspor, caso se confirme a mudança, terá como companheiros de equipa Pedro Pereira, Wilson Eduardo, Daniel Candeias e Ivan Cavaleiro, nomes bem conhecidos do futebol português.

Tal como O JOGO já informou, o Benfica está já em conversações tendo em vista a aquisição de Hugo Souza, guarda-redes dos quadros do Flamengo, para fazer concorrência a Vlachodimos.