Helton Leite: "Seleção será algo natural pela grandeza do Benfica"

Agora titular na Luz, o guardião já se vê a jogar pelo escrete, apesar de sublinhar o desejo de "ser campeão e de colocar o clube no trilho das vitórias"

Depois de ultrapassar Vlachodimos na corrida pela titularidade na baliza do Benfica, Helton Leite ambiciona ainda mais e aponta agora à seleção do Brasil, acreditando que pode lá chegar fruto do facto de atuar no clube da Luz. "Seleção? Quando se está num clube enorme, como o Benfica, isso vai ser falado e cogitado", confessou o guardião, em entrevista ao podcast "Defende os teus sonhos".

"Encaro isso de uma maneira muito natural, estou focado no processo, no trabalho e no dia a dia do clube, mas sei que se continuar a crescer e a evoluir e alcançar os objetivos no clube de ser campeão e de colocar o clube no trilho das vitórias, pode ser algo natural a acontecer. Obviamente, estou aberto a isso, desejo muito, mas sei que será algo natural pela grandeza do Benfica. É um sonho", assumiu.

Numa conversa onde contou o seu percurso, lembrando que o desporto lhe estava no sangue, pois nasceu numa família onde todos, desde os pais às irmãs mais velhas, seguiram esse caminho, Helton Leite agradeceu "por jogar no Benfica, um clube tão histórico, tão vencedor". E reforçou: "É um orgulho enorme entrar todos os dias no Seixal ou no Estádio da Luz. Dá-me vontade de dar o máximo e de melhorar a cada dia para colocar este clube no caminho dos títulos."

Confessando que procura "dormir o mais cedo possível, para ter mais rendimento" e que gosta "depois do treino de falar com pessoas ou de ver vídeos para evoluir", o camisola 77 da Luz explicou: "É fundamental acreditar no trabalho e na evolução através dele. A minha mentalidade sempre foi "quero trabalhar". Não é que não acredite no talento, mas acredito mais no talento adquirido."