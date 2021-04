Helton Leite revela: "Van der Sar foi uma influência"

Guardião benfiquista assume-se como "fã" do antigo dono da baliza de Ajax, Juventus ou Manchester United. Sobre a sua posição, diz que "a escola em Portugal tem maior complexidade"

Filho de um antigo guarda-redes, João Leite, que chegou a jogar em Portugal, no Vitória de Guimarães, mas com carreira feita no Atlético Mineiro, Helton Leite confessa que teve ao longo do seu crescimento como exemplo um guardião europeu, no caso Edwin Van der Sar, que atuou, entre outros, no Ajax, Juventus ou Manchester United, além de ter sido dono da baliza dos Países Baixos. "Era muito fã do Van der Sar, pela envergadura, pela influência no jogo, ele era muito sereno. Eu gostava do facto de ele ser muito alto, mas também muito ágil. Foi uma influência para mim", assumiu o guardião, em entrevista ao podcast "Defende os teus sonhos".

O titular do Benfica abordou também a diferença nos métodos entre o Brasil e Portugal no que diz respeito à posição. "Cheguei aqui e entrou no treino a parte tática. O guarda-redes tem uma responsabilidade em campo no processo defensivo e ofensivo da equipa, de posicionamentos, algo que no Brasil nem passava pela minha cabeça. A escola em Portugal tem uma complexidade maior e acaba por ser mais completa, aplicada ao jogo", disse, ele que "todos os dias" investe "20 ou 30 minutos para um momento de meditação e leitura".