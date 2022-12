Helton Leite quer deixar o Benfica e tem porta aberta no Brasil

O guardião pretende mudar de ares para jogar com outra frequência e pode regressar ao Brasil.

O Vasco da Gama, histórico clube brasileiro, que regressou esta temporada ao convívio dos grandes, está interessado em Helton leite, guarda-redes suplente do Benfica.

Os dirigentes do emblema brasileiro estão a reforçar o plantel para torná-lo mais competitivo e apontaram, segundo avançou o jornal "O Globo", ao guardião das águias, que não tem possibilidades nenhumas de assumir a baliza do Benfica, completamente fechada por Vlachodimos. Leite tem contrato até 2025, mas está descontente com o percurso na Luz e pretende mudar já (janeiro) de ares para jogar com outra frequência. Esta temporada, soma apenas 120 minutos de competição, na Taça de Portugal frente ao Caldas.

Aos 32 anos e a viver a pior temporada da carreira no que respeita à utilização, o guardião das águias ficou desiludido com a decisão de Roger Schmidt de entregar a titularidade das redes a Vlachodimos também na Taça da Liga (Estrela da Amadora e Penafiel), considerando ser este o sinal determinante para abandonar o clube.

O guardião cumpre a terceira temporada na Luz, depois de ter feito 26 partidas na primeira época e sete na segunda. Helton já possui passaporte português e esteve a um passo de deixar o clube no último verão, mas acabou por ficar porque a SAD decidiu avançar para o investimento em reforços noutros setores, deixando a baliza para segundo plano.

A confirmar-se a saída para o Brasil, Helton regressa a casa cinco anos depois. O último clube que representou em Terras de Vera Cruz foi o Criciúma, cedido a título de empréstimo pelo Botafogo.