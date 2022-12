Helton Leite pode ser reforço para treinador português no Brasileirão

O Bahia, clube treinado por Renato Paiva, está a negociar o guarda-redes a título definitivo.

Helton Leite pode deixar o Benfica e regressar ao Brasil. O Bahia, clube que recentemente contratou Renato Paiva como treinador, está a negociar a transferência do atleta brasileiro a título definitivo e o ainda camisola 77 dos encarnados pode ver até o seu futuro resolvido nas próximas horas.

Segundo confirmou O JOGO, é forte o interesse do emblema baiano, agora gerido pelo Grupo City, esperando-se que tudo chegue a bom porto. Helton Leite está "bloqueado" na Luz por Vlachodimos, guardião que merece a absoluta confiança de Roger Schmidt, até mesmo no que a taças diz respeito: esta temporada, o internacional grego apenas não participou numa partida, no embate com o Caldas para a Taça de Portugal, onde Helton Leite disputou a única partida em 2022/23. Nesse jogo as águias tiveram de ir até às grandes penalidades para garantirem a passagem à eliminatória seguinte.

Do Brasil também já surgiu eco do interesse do Vasco da Gama no guarda-redes que, como O JOGO noticiou, tem dado preferência a ficar na Europa, numa das seis principais ligas. Contudo, o desafio do Bahia pode mudar esta intenção.

