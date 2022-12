Helton Leite está desiludido por não jogar e já prepara a saída do Benfica

Guardião ficou desiludido por não ter sido titular na Taça da Liga e vai tentar mudança de clube durante o mercado de janeiro. Brasileiro, que até já tem passaporte português, está a fazer a pior época da carreira em termos de utilização. Foi lançado por Schmidt diante do Caldas, na Taça de Portugal. SAD vai avaliar alternativas.

Helton Leite está pronto para deixar o Benfica e, segundo O JOGO apurou, tem nos planos consumar a saída, se possível, já em janeiro. Aos 32 anos e a viver a pior temporada da carreira no que respeita à utilização, o guardião das águias ficou desiludido com a decisão de Roger Schmidt de entregar a titularidade das redes a Vlachodimos também na Taça da Liga, considerando ser este o sinal decisivo que aponta para a mudança de ares.

Com apenas um jogo, frente ao Caldas, na Taça de Portugal, Helton Leite acredita que, em circunstâncias normais, não mais voltará a ser chamado pelo técnico alemão. Nesse sentido, e por considerar que ainda tem condições para se afirmar como número um noutro emblema, o ex-Boavista espera pela mudança, dando prioridade à permanência no futebol europeu, mas sem descurar o regresso ao Brasil, onde as competições arrancam no início do ano.

A cumprir a terceira época na Luz, e depois de ter feito 26 jogos na primeira (2020/21) e apenas sete na segunda, o brasileiro que já possui passaporte português esteve nos planos da SAD para deixar o plantel no arranque da temporada, mas o forte investimento no reforço de outras posições deixou a baliza imune a mudanças até ao fecho do mercado.

Em janeiro, o camisola 77, que trocou de empresário e assinou pela empresa de António Araújo, que representa, por exemplo, o também benfiquista Rafa, vai analisar as opções que lhe sejam colocadas sobre a mesa. Da mesma forma, a própria SAD também irá avaliar a melhor solução, nomeadamente se recusa a saída, se aproveita alguma oportunidade de mercado para o lugar de Helton ou se opta pela promoção de Samuel Soares, o atual terceiro guardião e titular da equipa B.