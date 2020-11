Helton Leite: "Entradas de Gonçalo Ramos e Pizzi ajudaram muito"

Helton Leite foi titular no Benfica em Glasgow

Guarda-redes brasileiro foi titular frente ao Rangers.

Helton Leite assumiu a titularidade da baliza do Benfica no encontro com o Rangers, da Liga Europa, que acabou empatado a dois golos.

"Viemos para ganhar, mas não conseguimos. O ponto acaba por ser positivo. Precisámos de ter a nossa confiança de volta. Podia ter dado para vencer com mais minutos", vincou após um encontro em que as águias estiveram com dois golos de desvantagem.

"Temos uma equipa fantástica e as entradas do Gonçalo Ramos e Pizzi ajudaram muito ao nosso objetivo.

Vamos preparar-nos para tirar três pontos contra o Lech Poznan e apurarmo-nos", completou o brasileiro.