Helton Leite e os antigos colegas do Benfica: "Fizeram uma época de ouro"

Guarda-redes do Antalyaspor não será campeão nacional, pois não disputou qualquer minuto na I Liga

Helton Leite, guarda-redes do Antalyaspor, começou a época no Benfica e destacou, esta sexta-feira, o mérito dos antigos colegas numa época que pode terminar com título nacional, no próximo sábado.

"Fizeram uma época de ouro, e merecem esse reconhecimento. Não foi por sorte, mas sim por mérito, que eles chegaram até a este momento", explicou, em declarações à TSF.

Leite explicou que vai estar em contacto com os antigos colegas, apesar de não poder estar em Lisboa.

"Vou conversar, vou falar com eles e estar atento, porque a alegria deles é a minha alegria. Tenho muito respeito e admiração por eles. Obviamente que não estou presente em Lisboa, porque hoje represento outro clube, mas o tempo que passei no Benfica deu para criar boas relações", destacou.

Recorde-se que Helton Leite não poderá terminar a época como campeão nacional, uma vez que não disputou qualquer minuto na I Liga.