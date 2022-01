Helton Leite com saída à vista: Benfica analisa hipóteses para o guarda-redes

Helton Leite com pouco espaço no Benfica

O suplente de Vlachodimos despertou nas últimas horas interesse.

O último dia de mercado para o Benfica promete estar virado para o desejado - e pedido por Nélson Veríssimo - emagrecimento do plantel, numa "dieta" que pode também incluir um nome inesperado: Helton Leite.

Ao que O JOGO apurou, o guarda-redes brasileiro que tem estado na sombra do habitual titular, Vlachodimos, despertou interesse nesta reta final de mercado e pode sair. O formato, ao que apurámos, passa por um empréstimo do camisola 77 e uma opção de compra do jogador que cumpre a segunda temporada na Luz e que tem contrato até 2025. Para já, ainda não é certo que Helton Leite saia mas o processo encontra-se bem encaminhado nesse sentido.

O espaço de Helton Leite nas opções do Benfica, em particular agora que Nélson Veríssimo assumiu o comando da equipa, tem vindo a encurtar. Vlachodimos tem sido o titular incontestável em 2021/22. Com o afastamento das águias da Taça de Portugal, onde Helton Leite jogou sempre (fez três jogos) e, agora, a derrota na Taça da Liga (onde já não alinhou na final four), o espaço para o brasileiro ficou definitivamente reduzido. Com seis partidas em 2021/22, num total de apenas 570 minutos disputados, Helton Leite pode ter aqui a hipótese de jogar mais. Confirmando-se a saída do brasileiro que chegou do Boavista, o Benfica passa a contar com Mile Svilar como segunda opção para as redes, jogador que termina contrato no final da temporada, mas que ainda poderá vir a renovar com as águias.

Nas próximas horas é esperado que o Benfica feche também outras saídas do plantel. Uma delas será Ferro, com o central a ter o caminho aberto para ir representar, por empréstimo, o Hajduk Split. Tapado por Otamendi, Vertonghen, Morato, além do jovem Tomás Araújo que tem vindo a emergir da equipa B, Ferro terá na Croácia a possibilidade de jogar mais regularmente, ele que já esteve cedido em 2020/21 ao Valência, por seis meses.

Outro processo à beira de ser fechado é o de Gedson. O Galatasaray continua à espera de poder anunciar um acordo pelo médio mas, ao que O JOGO sabe, o acerto de todos os detalhes tem-se complicado, até porque se vive uma situação de alguma instabilidade diretiva no emblema de Istambul. Segundo foi possível apurar, na mesa das águias há alternativas ao Galatasaray já a serem negociadas, tendo a decisão final de ser tomada nas próximas horas. Gedson, de 23 anos, alinhou apenas 107 minutos pelas águias esta época.