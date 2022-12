Helton Leite ainda rejeita regresso ao Brasil. Vlachodimos vai renovar

Do Brasil chegam ecos do interesse do Vasco da Gama na contratação do guardião

das águias, mas este vai aguardar por oportunidades nos principais campeonatos europeus.

A saída de Helton Leite poderá ser um dos ajustes mencionados no final do último jogo do Benfica pelo técnico Roger Schmidt e até já começam a surgir ecos do interesse de emblemas, sobretudo brasileiros, no guardião de 32 anos. Porém, segundo O JOGO apurou, este vai esperar mais algumas semanas pela surgimento de ofertas, sendo certo que, embora não descarte o regresso ao Brasil, a sua preferência passa pela continuidade na Europa, num dos seis principais campeonatos.

Deixar a Luz está nos planos do guardião de 32 anos, que espera ingressar num clube onde possa ser titular. Esta época, o suplente de Vlachodimos só jogou com o Caldas na Taça de Portugal.

Desiludido por não ser opção mais regular na Luz, onde o treinador das águias apenas lhe entregou a defesa das redes no jogo da Taça de Portugal com o Caldas, que até teve prolongamento e desempate por grandes penalidades, Helton Leite mantém a decisão de mudar de ares em janeiro e conta com a abertura do Benfica para uma saída sem custos que lhe abra outras portas, esperando que o facto de ter já nacionalidade portuguesa lhe abra mais portas do lado de cá do Oceano Atlântico.

Nas últimas horas, surgiu em alguma comunicação social brasileira a informação sobre o interesse do Vasco da Gama na contratação de Helton Leite, estando este reforço já devidamente avalizado, numa perspetiva de empréstimo até dezembro de 2023 e possível opção de compra. Foi também apontado que o salário do jogador, a rondar os 400 mil euros anuais, não seria um obstáculo, embora a mesma notícia tenha apontado que, em Portugal, também o Estoril, treinado por Nélson Veríssimo, estará já na corrida pelo guarda-redes que, desde junho de 2020, fez 34 jogos pelo Benfica.

Vlachodimos vai renovar

No caminho de Helton Leite tem estado Vlachodimos, que tem sido titular quase absoluto dos encarnados, num estatuto que promete manter-se, pois os responsáveis encarnados têm em curso negociações muito adiantadas com o guardião grego, no sentido de prolongar o seu contrato até junho de 2027.