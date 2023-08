Hellas Verona aponta a Meité

O clube italiano deseja contratar o médio francês, mas exigências financeiras do jogador complicam o negócio.

Meité não faz parte dos planos de Roger Schmidt para a nova época e o Benfica procura ainda uma solução para o futuro do médio. Além de cobiçado por Cagliari e Cádiz, o futebolista francês vê agora o Hellas Verona entrar na corrida.

O plano será uma transferência definitiva, com o clube da Luz a segurar ainda parte do passe, mas segundo avança a Imprensa transalpina as exigências financeiras do centrocampista dificultam o avançar do processo. Isto porque o salário que Meité aufere no Benfica é elevado para a capacidade do Hellas Verona, razão pela qual o jogador e formação italiana desejam que as águias assegurem parte dessa verba, algo que não agrada à SAD liderada por Rui Costa.