Há um jogador do Benfica a agitar o mercado: conheça os clubes interessados

Contratado ao Panathinaikos em 2018, mediante o pagamento de 2,4 milhões de euros, Vlachodimos tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões.

Figura de destaque no Benfica esta temporada, Vlachodimos está a mexer com o mercado, nomeadamente o italiano, de onde surgem ecos do interesse do Inter de Milão e do Nápoles no titular das redes benfiquistas.

A notícia correu na sexta-feira em alguns meios de comunicação transalpinos e, segundo O JOGO apurou, o camisola 99 das águias é um dos nomes que surge no topo da lista dos dois emblemas.

Porém, até pelos contactos exploratórios ocorridos antes da paragem dos campeonatos, todos os dados apontam mais para um interesse mais firme do clube de Milão, que procura um sucessor para Handanovic, que terá 36 anos no arranque da próxima temporada, enquanto Padelli terá 35 e Berni 37. Por seu lado, o Nápoles tem sido confrontado com alguma cobiça tanto por Ospina (31) como por Meret (23), pelo que apenas avançará para Vlachodimos caso um deles seja transferido.

Contratado em 2018 ao Panathinaikos, mediante o pagamento de 2,4 milhões de euros, o internacional grego das águias conquistou a titularidade absoluta no Benfica e é, nesta altura, considerado pelos responsáveis encarnados como um dos pilares da equipa. Aos 25 anos e com contrato até 2024, renovado no início da época, o camisola 99 está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e, segundo apurámos, não está nos planos imediatos do presidente Luís Filipe Vieira a saída do guardião nascido na Alemanha.

Embora a SAD esteja irredutível quanto à negociação do seu guardião titular, há a intenção de aumentar-lhe a concorrência mediante a contratação de um guarda-redes de qualidade e experiente, sendo conhecida publicamente essa intenção - Bruno Lage disse-o em vários momentos -, e até foram abordados os equacionados alguns nomes, sendo o de Fabianski, do West Ham, o mais recente.