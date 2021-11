Declarações de Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Bayern

Perda de intensidade: "As equipas são demasiado poderosas para isso. Não é este jogo que vai definir. Claro que se o Benfica ganhar ao Bayern...ficaríamos com ótimas possibilidades. Há treinadores que pensam em ganhar, mas sabem a realidade dos factos. Vamos sabendo que podemos ganhar, mas também sabemos que vamos encontrar cenários que não estamos habituados. Se calhar não vamos conseguir sair de determinadas zonas de pressão. Se nos prepararmos para isso, pode ser que consigamos. Os jogos decisivos serão com o Barcelona e com o Dínamo de Kiev."