"Há procura de vitórias em todas as modalidades do Benfica, nem que seja no berlinde"

O presidente do Benfica, Rui Costa discursou no encerramento da Assembleia Geral que aprovou, por larga maioria, o orçamento do clube para 2022/23

Aposta em todas as modalidades: "Se o andebol fosse o parente pobre das modalidades, não teria conquistado o título europeu. Aqui não existem parentes pobres. Temos muitas modalidades, há quem pense que são a mais. Não consigo pensar assim, tenho de pensar que o Benfica tem de arranjar sempre solução para as suas equipas ganharem. Podíamos optar por investir mais no andebol e prescindir de outras. Mas, se o voleibol está a ganhar, tem de continuar a ganhar. Há procura de vitórias em todas as modalidades, nem que seja no berlinde."



Ganhar: "Assumidas as responsabilidades sobre o que aconteceu, o que procuramos é inverter este ciclo. Não será fácil, obrigará a muitas mudanças. Notou-se uma mudança de mentalidade nas modalidades e quem as acompanha não pode dizer o contrário. Muito se deveu à abertura dos pavilhões para galvanizar as equipas e responsabilizá-las. Os nossos atletas sentiram isso. No Benfica, ganhar, perder ou empatar nunca será igual".