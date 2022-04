"Há muitos anos que o Benfica é uma referência ao nível da formação no futebol"

Conquista da UEFA Youth League foi, naturalmente, o tema de maior destaque na News Benfica desta terça-feira.

O Benfica conquistou a UEFA Youth League na segunda-feira, após bater o Salzburgo por 6-0 na final, e na newsletter oficial do clube, publicada hoje, o destaque vai, precisamente, para o triunfo dos sub-19 encarnados.

"Há muitos anos que somos uma referência ao nível da formação no futebol. A conquista da UEFA Youth League premeia a competência do Sport Lisboa e Benfica neste domínio, um trabalho que envolve centenas de profissionais dedicados e conhecedores. Era inevitável! Mais tarde ou mais cedo a excelência do trabalho desenvolvido no futebol de formação benfiquista haveria de obter reconhecimento, também, através da conquista da UEFA Youth League. Como anteviu o presidente Rui Costa, à quarta foi de vez. Este não é um triunfo do acaso, mas antes da consistência na implementação das melhores práticas: o Benfica, em oito edições da prova, esteve presente em quatro finais. Venceu uma, outras se seguirão certamente", referem as águias.

"O selo de excelsa qualidade há muito que estava estampado no Benfica Campus. (...) O desempenho da nossa equipa nesta final foi absolutamente brilhante, à imagem do percurso fabuloso para lá chegar. A goleada infligida ao Salzburgo, por 0-6, foi o resultado mais dilatado na história das finais desta competição. E fê-lo perante uma massa adepta que encheu o estádio e foi incessante no apoio e fervor benfiquistas", refere ainda o emblema da Luz.