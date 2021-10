"Há jogadores que só não vêm para o Benfica, porque não querem jogar em Portugal"

Rui Costa, candidato à presidência do Benfica, deu uma entrevista à BTV, esta segunda-feira.

Promessa de competitividade: "Sei o quanto é difícil. Não vou estar a prometer. Temos obrigação, pela dimensão e história do clube, de não nos envergonharmos pela nossa prestação. Temos que deixar tudo dentro de campo contra equipas que teoricamente são superiores. Esse problema não é do Benfica, é do futebol português, que não tem a mesma dimensão das principais ligas europeias, que potenciam e têm os melhores jogadores do Mundo. Prometo que a nossa equipa vai lutar com toda a gente."

Aposta na formação: "Temos jogadores da formação espalhados pelas melhores equipas, candidatas a ganhar a Liga dos Campeões. Vender ou ficar com eles não depende só do Benfica. Há clubes que oferecem condições que não conseguimos. Perdemos muito assim. O modelo do futebol português passa por vender. As pessoas muitas vezes não compreendem. É quase impossível competir com equipas cujo teto salarial é cinco vezes superior ao português. Como é que aproveitamos o nosso talento? Não fechar nunca a porta de entrada da equipa principal aos jovens."

Presença de jovens no plantel: "Os jovens têm que fazer para lá chegar. Temos que ser pacientes com o crescimento deles dentro do plantel principal. Deve ser atribuída responsabilidade ao jogador e ao empresário. O jogador não pode ser vendido se fizer parte dos planos futuros do clube. Quando promovemos um jovem, temos o intuito de vê-lo afirmar-se na equipa principal. O plantel terá sempre jogadores da formação, independentemente do treinador. Há treinadores que apostam mais cedo, outros mais tarde, mas haverá sempre espaço na equipa principal, como podemos ver este ano novamente."

Liga portuguesa menos atraente: "Perdi muitos jogadores que nos podiam acrescentar enorme valor. Nós temos que, em todos os sentidos, ser mais céleres na busca de alguns jovens, ser mais seletivos na contratação, ser cada vez maiores na Europa para sermos mais atrativos. Há jogadores que só não vêm para o Benfica, porque não querem jogar na Liga Portuguesa."