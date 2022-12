"Há interesse de grandes clubes do Brasil no Gilberto. Mas ele gosta muito do Benfica"

Titular na Taça da Liga, quer manter a vaga que era do camisola 6. Agente diz que o lateral "sente-se importante" na Luz. Defesa tem sido apontado a Vasco da Gama, Grémio e Atlético Mineiro. Allan Espinosa, o seu empresário, atira a O JOGO: "Há interesse de grandes clubes do Brasil. Vamos ver, mas ele gosta do Benfica."

Pretendido no Brasil, Gilberto não fecha definitivamente a porta a uma saída, mas para já aponta à conquista da lateral-direita na Luz. Titular no início da época, viu-se ultrapassado por Bah, aproveitando a chamada deste ao Mundial para mostrar serviço na Taça da Liga.

"O Gilberto é muito cobiçado, vamos ver o que pode acontecer", atira a O JOGO Allan Espinosa, empresário do defesa, sublinhando: "O seu futuro depende de muita coisa, do Benfica e também dele, mas ele está muito feliz no clube. Gosta muito do Benfica e tem ajudado a equipa a fazer uma época muito boa."