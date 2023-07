"É um erro pensar que com Di María e Kokçu o Benfica resolveu os problemas"

Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, pede cautelas. Afirma que o FC Porto tem o calendário mais favorável no campeonato.

Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, esteve, esta sexta-feira, na loja oficial do clube, no Estádio da Luz, no evento de apresentação da medalha comemorativa do 38.º campeonato nacional, assim como Diamantino Miranda, Álvaro Magalhães, José Henrique e Kandaurov.

No final, falou aos jornalistas sobre a atualidade do clube encarnado, reconhecendo a importância do regresso de Di María. "É um jogador que traz mais soluções ao treinador", vincou, assim como Kokçu, embora sublinhando que não é tempo para euforias. "Acho que o FC Porto e o Sporting vão apresentar-se muito competitivos. Tem-se feito uma certa euforia com a chegada de Di María e do Kokçu, dizem que o Benfica tem o campeonato desbravado, mas acho que é um erro grande pensar-se que com a chegada deles o Benfica resolveu todos os seus problemas e que o campeonato já está. O campeonato é uma prova difícil. O FC Porto, o Sporting e também o Braga... julgo que vai ser uma luta tremenda para a conquista", explicou.

Ainda sobre os reforços dos encarnados, e questionado como é que o treinador pode gerir todos os nomes que tem no plantel, Toni considera que as provas são dadas em campo. "No Manchester City, o Mahrez não está muitas vezes no banco, assim como outros? A gestão do treinador é feita em função do rendimento, do jogo, das opções iniciais. Os jogadores são contratados, mas não jogam pelo valor que custaram. Foram comprados, podem corresponder ao valor, mas depois é o rendimento que dita a entrada no jogo".

Já sobre o Boavista, primeiro adversário das águias na Liga, Toni fala no grande "primeiro teste ao Benfica" apesar da Supertaça ser também "um bom teste", considerando que os dragões têm um calendário mais acessível do que os rivais: "Esse primeiro jogo é um primeiro grande teste ao Benfica, embora ache que o primeiro bom teste é o da Supertaça, que é o jogo com o FC Porto. Já vi o calendário e acho que, entre aspas, quem tem o calendário com o grau de dificuldade menos elevado é o FC Porto. Benfica e Sporting têm um início de campeonato mais difícil", sustentou.