Há dúvidas no meio-campo do Benfica: "São duas versões difíceis de anular"

Tudo indica que Taarabt não estará no onze do Benfica e que o poder do meio-campo encarnado passará muito pela dupla Pizzi-Weigl.

Convidado por O JOGO a analisar o jogo desta tarde, entre Benfica e FC Porto, Vasco Seabra, treinador do Moreirense - empatou com as duas equipas e, ainda no Boavista, derrotou os encarnados -, falou sem preconceitos do que se pode esperar do jogo. No caso, em que difere o Benfica com e sem Taarabt.

"O que vejo é que o Taarabt é um jogador mais de condução, de progressão com bola, de transporte, capaz de queimar linhas com a bola no pé. Weigl e Pizzi são jogadores mais de passe, de relações, são jogadores que encontram com o passe diferentes soluções", disse o treinador do Moreirense.

"O Pizzi, com muita mobilidade no jogo, acaba também por conseguir com o passe queimar linhas verticais como de mudanças de corredor. Com Taarabt com um pouco mais transporte de bola e Pizzi e Weigl mais de relações e passe para poder acelerar de outra forma, são duas versões difíceis de anular, tanto a de Taarabt, com a condução de bola que tem e a capacidade no um contra um ofensivo para a poder transportar, e Weigl e Pizzi com a sua inteligência a ler o jogo e capacidade para definir os tempos de jogo, pausar ou acelerar, quebrarem ou alterarem ritmos de jogo", acrescentou.

"São jogadores que dão coisas diferentes à equipa e ao jogo, mas todos capazes de tornar o jogo imprevisível e difícil para o adversário", finalizou Vasco Seabra.