"Há dois anos, disse ao Benfica para contratar Evanilson e nem me deram resposta..."

Isaías, antigo avançado do emblema encarnado, em ​​​​​​​declarações à Antena 1.

O FC Porto confirmou a contratação de Evanilson em 2020, proveniente do Fluminense, quando tinha 20 anos. O avançado explode agora nos "dragões", sendo referência do ataque portista juntamente com Mehdi Taremi, mas há quem tenha recomendado o avançado brasileiro... ao Benfica. No entanto, sem resposta.

"Quando, há dois anos, o Evanilson estava para sair do Fluminense, eu liguei para um certo diretor do Benfica, não vale a pena dizer o nome, a dizer para o contratarem, porque dali por dois anos iria explodir. Nem me deram resposta, nada, não me contactaram e o que é que aconteceu? O rapaz saiu do Brasil por seis milhões e agora já vale 30 ou 40", revelou Isaías, antigo avançado do Benfica, à Antena 1.

"O Benfica precisa de ser grande em todas as partes do planeta, ter pessoas com conhecimento. Não o digo por mim, mas é a experiência que tenho", continuou, antes de concluir:

"Tem de ter pessoas credenciadas para encontrar jogadores no mundo inteiro para não acontecerem mais casos como o Everton ou o Pedrinho. São grandes jogadores mas é preciso contratar com certezas e, se não houver uma gestão a pensar exclusivamente no bem do Benfica, isto vai continuar e repetir-se durante anos e anos."