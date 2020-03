"Há coisas que não se fazem com ninguém e a atitude atrapalhou o Pedrinho"

Will Dantas, empresário de Pedrinho, revelou que o atleta já teve hipótese de ir para a Alemanha.

O negócio entre o Corinthians e o Benfica para transferência de Pedrinho ficou concluído na passada quarta-feira, tendo o extremo brasileiro assinado até 2025. Agora que ficou tudo selado no papel, Will Dantas, empresário do atleta, tornou público que o mesmo esteve no radar do Dortmund, mas que as conversações, que se mantiveram até à entrada do Benfica na corrida, caíram por terra devido à interferência de Fábio Carille, treinador anterior do Corinthians.

"Há coisas que não se fazem com ninguém e a sua atitude atrapalhou o Pedrinho. O Dortmund veio ao Brasil falar comigo, mas as conversas arrefeceram devido às suas declarações", atirou Will Dantas, representante do extremo, em entrevista à Rádio Transamérica, no Brasil.

O agente também revelou que o regresso ao Corinthians passou pela vontade do atleta, mas que o Benfica obrigou Pedrinho a ficar apenas até ao termo do estadual para se poder apresentar nos encarnados este verão, já depois de ter gozado um período de férias. "Após assinar pelo Benfica, o Pedrinho disse-me que queria voltar para ajudar o Corinthians. O Benfica só lhe permitiu ficar para o Paulista porque querem que ele tenha um mês de férias. Foi uma condição do Benfica e o jogador quis ficar para apagar a imagem da sua expulsão [nas pré-eliminatórias da Libertadores, a 13 de fevereiro, frente ao Guarani]", disse Dantas, que se vangloriou pelos valores do negócio: "Disse que não venderia o Pedrinho por menos de cem milhões de reais [18,6 M€] e muitos duvidaram. Agora foi feito por cerca de 108 milhões de reais [20 M€] - é a maior venda da história do Corinthians."