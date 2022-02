"Há arbitragens que merecem crítica e queixa dos opositores de FC Porto e Sporting"

Declarações de Rui do Passo, vice-presidente do Benfica, na BTV



A posição do Benfica em reação denúncia APAF declarações do presidente: "Queremos abordá-lo de forma muito construtiva. Foi essa a intervenção do nosso presidente. O presidente Rui Costa quis intervir após jogo com o Gil Vicente e a primeira nota da intervenção do nosso presidente foi uma mensagem interna, numa análise sobre o que se tinha passado. E não podia deixar de referir o que foi uma arbitragem menos feliz, chamar-lhe ia assim, que nos afetou. Um golo, não me lembro de um lance tão consensual, fossem comentadores de arbitragem, fossem adeptos em geral. Todos entenderam que foi erradamente decidido e que fez com que nem o VAR pudesse intervir. O presidente expressou-se forma muito assertiva e objetiva. Não colocámos, e nem foi referido por ninguém, que houvesse alguma animosidade. Foi dito objetivamente que pretendia fazer uma crítica pela positiva e por contributo à indústria do futebol. Havendo algumas arbitragens infelizes e sentindo-nos afetados por algumas dessas arbitragens, expressaremos o nosso descontentamento. Sem insultar, sem faltar ao respeito. Fomos todos surpreendidos quando percebemos que havia um processo ao nosso presidente e à SAD do Benfica."

Rui Costa referia-se ao que tem sido feito: "Exatamente. Há crítica isenta, que não tem que ver com nenhum dos nossos adversários ou connosco, e aponta estes erros. Não pretendemos que haja agora erros que nos beneficiem para compensar o que nos prejudicaram. Mas pedimos que haja mais atenção e competência para que não haja erros. Erros que nos têm afetado. Relativamente a jogos dos nossos rivais há arbitragens que merecem crítica e queixa dos opositores dos nossos adversários. O FC Porto com o Estoril, o Sporting com o Portimonense. E dou apenas dois exemplos. Tanto Portimonense como Estoril queixaram-se fortemente das arbitragens em que foram prejudicados e, não sendo, os resultados podiam ser diferentes."



Arbitragem e o momento do Benfica: "Sabemos que o Benfica tem vivido momentos conturbados. Qualquer incidente deste tipo e todos sabemos que vai potenciar instabilidade e intranquilidade da equipa. Marcámos um golo aos 7", vê-se que é um golo limpo, os jogadores no campo têm essa perceção, estarmos a ganhar e continuámos empatados. E passados alguns minutos sofrermos um golo. Tudo isto não ajuda. Nunca saberemos, se o golo tem sido validado, se ganhávamos ou não, mas o que eu acredito é que jogo seria diferente, seguramente. Queremos que haja melhores arbitragens. APAF, vi hoje no site, tem um vídeo em que é feito um apelo ao respeito. A APAF, escolhendo uma outra alternativa além de denunciar, deve apelar a que haja respeito tendo exigência forte para com os árbitros e apelando a que erros não existam ou sejam minimizados. Que haja menos interferência deste tipo de arbitragens no desenrolar dos jogos e nos resultados. Acreditamos que este processo vai dar em nada. Todos viram que a postura do nosso presidente foi correta"