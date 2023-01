Gonçalo Guedes titular no Paços de Ferreira-Benfica: confira os onzes

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Confira as equipas iniciais de Paços de Ferreira e Benfica, encontro antecipado da ronda 20 do campeonato com início às 20h15.

Depois de ter sido suplente utilizado nos Açores, frente ao Santa Clara, fechando o triunfo do Benfica por 3-0, Gonçalo Guedes estreia-se como titular neste regresso ao clube da Luz.

Nota ainda para Otamendi, que volta ao eixo defensivo, após cumprir castigo na última ronda da primeira volta.

Onze do Paços de Ferreira: Marafona; Juan Delgado, Nuno Lima, Ferigra e Antunes; Luiz Carlos, Rui Pires e Holsgrove; Gaitán, Alexandre Guedes e Thomas.

Suplentes: Vekic, Pedro Ganchas, Uilton, Fábio Gomes, Bastien Toma, Matchoi, Adrian Butzke, Bastos e Jorge Silva.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo Fernández; João Mário, Gonçalo Guedes e Aursnes; Gonçalo Ramos.

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, Chiquinho, João Neves, Neres, Draxler e Musa.