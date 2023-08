Guarda-redes referenciado pelo Benfica corre o risco de passar a época no banco

Trubin terá acordado uma transferência para Itália a custo zero e gerou reação do Shakhtar.

Depois de na segunda-feira a Imprensa italiana ter dado conta de que o Benfica e o Shakhtar Donetsk tinham retomado contactos pela contratação de Trubin, agora a Imprensa ucraniana noticia que o guarda-redes tem já um acordo verbal com o Inter. O guardião tem contrato válido apenas por mais um ano e o jornalista Igor Tsyganyk adiantou esta quarta-feira que em cima da mesa já está feito um acordo entre o jogador e o clube italiano para uma transferência a custo zero na temporada 2024/25, depois de os dois clubes não terem chegado a entendimento para a transferência.

O Inter chegou a oferecer 12 milhões de euros, mas o Shakhtar queria mais. Os italianos não estavam dispostos a aumentar a oferta e, por isso, tentaram uma via alternativa: um acordo direto com Trubin para uma transferência quando fosse um jogador livre. A mesma fonte indica que não foi assinado contrato nenhum para não violar as normas da UEFA, mas que está tudo fechado entre as partes. Perante este cenário, o Shakhtar já terá dito ao guarda-redes que vai passar a época no banco de suplentes caso prossiga com o que está acordado com o Inter e não aceite um negócio que possa beneficiar o clube ucraniano. Esta quarta-feira, o jogador voltou a não ser titular no jogo com o Veres Rivne, na segunda jornada do campeonato.

O especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano noticiou o interesse do Benfica no guardião ucraniano, adiantando que os dois clubes devem iniciar negociações em breve. Os encarnados, sabe O JOGO, têm o jogador de 22 anos referenciado, mas sempre consideraram os valores pedidos muito elevados pelo Shakhtar, a rondar os 15 milhões de euros.