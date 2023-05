Guarda-redes sérvio apontado ao Benfica e com concorrência inglesa

Djordje Petrovic, dos New England Revolution, estará na mira do Benfica, segundo o Nogomania. Liverpool e Manchester United também o têm na mira

Segundo o portal sérvio Nogomania, que cita fontes norte-americanas, o Benfica é um dos clubes interessados no guarda-redes Djordje Petrovic.

COm 23 anos, atua na MLS, no New England Revolution, e é internacional pela Sérvia.

Também o Liverpool e o Manchester United estarão interessados no guarda-redes.