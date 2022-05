Guarda-redes do Trabzonspor e da seleção turca apontado ao Benfica

A Imprensa turca adianta que o clube da Luz está interessado no guarda-redes de 26 anos do Trabzonspor, clube pelo qual festejou o título de campeão

Ugurcan Çakir, guarda-redes de 26 anos do Trabzonspor, foi apontado esta sexta-feira pelo jornal turco "Sabah Spor" como um potencial alvo do Benfica para 2022/23.

A mesma fonte coloca também clubes ingleses, espanhóis e franceses na rota do internacional turco, que, com 18 jogos pelo seu país, tem contrato com o Trabzonspor até 2024.

Çakir fez toda a formação e carreira no Trabzonspor, clube pelo qual tem sido indiscutível nas últimas quatro temporadas. Esta época alinhou em 40 partidas pelo novo campeão da Turquia, sendo também opção regular na seleção da Turquia.