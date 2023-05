Guarda-redes do Benfica vai ser operado e só deve voltar em 2024

Campeão da Youth League em 2021/22, visto como a grande promessa das balizas da Luz, André Gomes lesionou-se com gravidade e vai ter de submeter-se a uma cirurgia, a realizar na sexta-feira.

O infortúnio bateu à porta de André Gomes na semana de consagração do Benfica como campeão nacional. O guarda-redes de 18 anos, titular habitual da equipa B mas que treina em permanência sob o comando de Roger Schmidt desde o início do ano, lesionou-se com gravidade num ombro e vai mesmo ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica para corrigir o problema físico, ato médico que, apurou O JOGO, está marcado para sexta-feira.

O herói da conquista da Youth League de 2021/22 pelas águias falhou o último jogo da II Liga, na visita ao FC Porto B, tendo sido o suplente Pedro Souza a assumir a baliza. Em paralelo, e como estava previsto ser o terceiro "keeper" dos AA na receção ao Santa Clara, foi substituído por Kokubo, com Samuel Soares a ir ao banco. André Gomes ainda participou na festa e até esteve no jantar de encerramento das comemorações do título encarnado, mas não conseguiu fintar o diagnóstico do especialista já consultado e que definiu como indispensável a operação para corrigir uma fratura, que pode ter outra extensão a nível ligamentar.

Tratando-se de um guarda-redes, a lesão num ombro é sempre encarada com grande precaução, sendo que no caso do problema físico de André Gomes o prazo de recuperação apontará sempre para um período superior a seis meses. O tratamento será feito sem pressas, com muitos cuidados, para que o guardião volte a ocupar o seu posto entre os postes. Nesse sentido, a expectativa dos responsáveis encarnados aponta para que o camisola 75, que tem contrato até 2028, só volte em pleno no início de 2024.

"Um dos melhores do mundo"

André Gomes era treinado na equipa B por Luís Castro, que apostou no guardião de 18 anos quando Samuel Soares subiu aos AA para suceder a Helton Leite. Castro, que já o tinha orientado na campanha vitoriosa dos sub-19 na Youth League, descreveu-o como "um guarda-redes de altíssimo nível, que ainda é júnior". "É fortíssimo e de 2004 não conheço melhor, é até um dos melhores do mundo da sua idade", disse a 31 de janeiro.