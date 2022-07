Guarda-redes do Benfica prestam homenagem a Ricardo Leite

Helton Leite, Vlachodimos, Kokubo e André Gomes, com os técnicos Fernando Ferreira e Gonçalo Simões, tiveram gesto evocativo do falecido treinador.

Em Inglaterra, os guarda-redes do Benfica Samuel Soares, Helton Leite, Vlachodimos, Kokubo e André Gomes, tiveram um gesto de homenagem ao falecido treinador Ricardo Leite. Acompanhados pelos treinadores de guarda-redes Fernando Ferreira e Gonçalo Simões, desenharam no relvado com luvas o número 1.

Ricardo Leite trabalhou cinco épocas no Benfica no futebol de formação, tendo sido campeão nacional de juvenis e finalista da UEFA Youth League em 2020. O Benfica também deixou "as mais sentidas condolências".