Guarda-redes do Athletico Paranaense apontado como alvo do Benfica

Bento, do Athletico Paranaense

O guarda-redes de 24 anos tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros para negociações fora do Brasil. O contrato é válido até 2026

O guarda-redes Bento, do Athletico Paranaense, está a ser apontado como um dos alvos do Benfica para reforçar a baliza. O jogador de 24 anos é indicado como um dos nomes para rivalizar com Vlachodimos - que renovou contrato, em março, até 2027 - nas redes dos encarnados.

Ainda assim, a Imprensa brasileira avança que nem o clube brasileiro nem o agente foram contactados pelo clube da Luz sobre um possível interesse, sendo que o "Globoesporte" explica que o Athletico Paranaense está disponível para negociar o guarda-redes, já que espera vários contactos com a abertura do mercado de verão europeu

. O guardião tem uma cláusula de 60 milhões de euros para clubes fora do Brasil e contrato válido até dezembro de 2026. Este ano, Bento já completou 34 jogos tendo sofrido 30 golos.

Na baliza encarnada, Vlachodimos tem sido titular indiscutível; fez 54 jogos esta temporada. Nas opções de Schmidt há ainda os jovens Samuel Soares e André Gomes, sendo que este último foi operado ao ombro e só deve regressar em 2024.