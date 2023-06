Guarda-redes Bento aborda interesse do Benfica: "Se for para acontecer..."

Dono da baliza do Athletico Paranaense mostra-se feliz no clube, mas deixa aberta a porta a uma transferência.

Bento foi titular na vitória (3-0) do Athletico Paranaense na receção ao Alianza Lima, para a Taça Libertadores, e falou sobre o interesse do Benfica.

"Não mudou nada. O que sei é que vocês sabem. Sigo aqui no Athletico e focado. Não muda nada. Sou muito feliz e grato aqui. Se for para acontecer, que seja bom para toda a gente. O meu sonhar era jogar no Athletico. Realizei esse sonho e tenho a confiança da direção, dos jogadores. Nunca sabemos do dia de amanhã, mas vou dar o meu melhor enquanto aqui estiver", afirmou o guardião brasileiro.

Os elogios de Ederson e Alisson não passaram em claro. "Fico muito feliz por ter o reconhecimento de grandes guarda-redes. São uma inspiração para mim. Significa que o meu trabalho está a ser bem feito. Espero poder estar ao lado deles na seleção em breve", vincou.

O Athletico Paranaense recusou, como revelou o presidente Mário César Petraglia a O JOGO, a primeira oferta das águias pelo guarda-redes Bento e, segundo avançou o portal "Goal.com", a oferta fixou-se nos seis milhões de euros.

O emblema de Curitiba tem dificultado as intenções das águias e a intenção nesta fase dos responsáveis do Furacão é mesmo tentar segurar o guardião até ao final da época no Brasil, ou seja, até ao fim do ano civil. No entanto, o Benfica não desiste e poderá, revela a Imprensa brasileira, voltar à carga, sinalizando a intenção de apresentar uma segunda e revista oferta, desta feita de dez milhões de euros, próxima dos valores exigidos pelo Athletico Paranaense.